Un weekend important pour l'Océanic qui reçoit le Drakkar de Baie-Comeau à deux reprises au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

L'Océanic est toujours au coeur d'une lutte pour le 3ème rang de l'association Est.



Rimouski totalise 54 points, soit le même nombre que les Saguenéens qui ont toutefois joué 2 matchs de plus.



Moncton totalise 48 points mais a 2 parties en main sur l'Océanic et 4 sur les Saguenéens.

En ce weekend de Super Bowl, les matchs se dérouleront à 16 heures samedi et à 14 heures dimanche après-midi.



Plus de 6 000 spectateurs sont attendus pour ce programme double.



Serge Beausoleil prévient ses joueurs qu'ils n'auront pas d'excuses:



«J'ai dit s'il y en un ici qui me sort qu'il pensait que ça allait être facile, ça ne marchera pas, il va être reçu avec une brique et un fanal. C'est une équipe qu'il faut absolument respectée celle de Baie-Comeau et on a besoin d'être prêt. En plus on joue devant nos partisans et on a un message à donner aux fans aussi.»