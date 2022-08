Des proches de la famille du petit Éli Morneau, atteint d’une leucémie pour la deuxième fois, organisent un événement afin d’amasser des fonds pour Leucan.

L’enfant de 5 ans de Sainte-Angèle-de-Mérici avait sonné des sirènes de pompier pour souligner sa victoire contre le cancer en avril dernier. Le plus jeune d’une famille de quatre enfants doit malheureusement reprendre son combat suite à une rechute survenue quelques mois plus tard.

La campagne de financement « Sautons pour Éli », lancée par la propriétaire de Jumping Mont-Joli Mélissa Leblanc et des proches permettra de soutenir Annie, la maman d’Éli.

Une journée festive avec plusieurs activités se tiendra le 10 septembre à Sainte-Angèle-de-Mérici afin d’amasser des fonds.

« Annie, c’est quelqu’un qui est proche de nous. Quand on a su qu’Éli était en rechute, on avait autant de peine qu’elle. On s’est dit qu’il fallait faire quelque chose pour eux. Je savais que les gens de Sainte-Angèle voulaient aussi faire quelque chose pour elle. »

Mélissa Leblanc, propriétaire de Jumping Mont-Joli

Plusieurs activités familiales sont prévues en après-midi, comme du bubble soccer, un atelier de jumping, des tours de calèches et des jeux gonflables.

En soirée, il y aura un souper hot-dog et blé d’Inde, du jumping pour adultes et une prestation du Yannick St-Jacques Band.

Les coûts d’entrée sont de 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants afin d’avoir accès à toutes les activités en après-midi. Les ateliers de jumping pour adultes sont au coût de 20 $ par trampoline et le spectacle le soir au coût de 10 $.

Des dons volontaires au profit de Leucan seront acceptés sur place et en ligne via la page Facebook « Sautons pour Éli au profit de Leucan ».