Changement de garde à la direction générale d'Acceuil et Intégration Bas-Saint-Laurent.

Sarah Toulouse succède à Caroline Houle, qui occupait le poste depuis septembre 2019.

Madame Toulouse demeure à Rimouski depuis 14 ans.

Elle est détentrice d’un baccalauréat en communication et science politique à l’Université de Montréal et d’une maîtrise en développement des coopératives et des collectivités de l’Université de Sherbrooke.

De 2017 à 2020, elle a travaillé au Pérou à titre de coordonnatrice des programmes de volontariat et chargée de projet pour SUCO, une ONG canadienne.

Depuis son retour au Bas-Saint-Laurent, elle occupait les fonctions de coordonnatrice pour la démarche de concertation COSMOSS Rimouski-Neigette.

Selon AIBSL, son expérience et sa connaissance du milieu communautaire de notre région seront un atout majeur pour l'organisme.