Accueil et Intégration BSL annonce le retour du Festival interculturel de Rimouski dans une formule normale du 19 au 21 août.

Après une annulation en 2020 et une édition réduite en 2021, le comité organisateur se dit fébrile de présenter une programmation complète.

Les festivités débuteront le vendredi avec une soirée africaine. Le groupe Kizaba fera notamment une prestation de musique afro-électro congolaise.

Le samedi, un match amical de soccer se déroulera au complexe sportif Guillaume-Leblanc suivi de spectacle de musique et de danse du Moyen-Orient et d’Amérique du Sud.

Les traditionnels mets internationaux seront de retour le dimanche avec des traiteurs présentant des plats du Maroc, de la Syrie, du Venezuela et d’Afrique.

La directrice générale d’AIBSL, Caroline Houle, explique qu’il a été difficile cette année de présenter un large éventail de traiteur. « C’est plus complexe cette année. On a eu beaucoup de refus parce que les gens manquent de personnel et plusieurs commerces ont fermé leurs portes depuis la pandémie. »

Le festival se terminera par un rassemblement pour la paix et un spectacle du cirque Kalabanté.

Caroline Houle indique que le Festival interculturel de Rimouski est d’autant plus important cette année en raison du visage de la diversité qui évolue dans la région.

« Beaucoup de personnes arrivent d’ailleurs, d’une part pour les établissements scolaires. On a aussi un manque de main-d’œuvre donc plusieurs propriétaires d’entreprises vont recruter à l’extérieur. Donc pour moi c’est fondamental de dire que le visage démographique de Rimouski est en évolution à vitesse grand V. »

Caroline Houle, directrice générale d’Accueil et Intégration BSL