Le Carrousel international du film de Rimouski présentera 70 films de 23 pays différents cette année.

Du 2 au 5 mars, 8 longs métrages et plus de 60 courts métrages seront diffusés lors de cette 40e édition du festival.

Du cinéma jeunesse, au film historique ou encore documentaire, une programmation variée attend les visiteurs.

Plus de 40 films seront en compétition pour les prix du meilleur court métrage pour enfants, adolescent puis collégial, ainsi que le prix du public.

Aux moments cinéma s'ajouteront des concerts musicaux au Paraloeil et aux Bains publics, en plus d'ateliers de réalisation et de scénarisation avec Paule Beaudoin et Marc Robitaille.

Par ailleurs, le populaire concours de Stop motion (cinéma d’animation image par image) La Lanterne magique sera de retour les 1er et 2 mars à la Coop Paradis.

Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site web du Carrousel.