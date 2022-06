Retour d’une programmation de haut calibre au Festi Jazz international de Rimouski avec des noms comme Bran Van 3000, The Brooks et Julian Lage.

Une quarantaine de spectacles seront présentés du premier au 4 septembre à Rimouski pour la 36e édition du festival.

Les artistes offriront des prestations à la salle Desjardins-TELUS, sous le chapiteau à la Place des Anciens-Combattants ainsi qu’au Conservatoire de musique de Rimouski.

Une nouvelle série de spectacles, les Oiseaux de nuit, présentera des concerts gratuits sous le chapiteau dès 23 h.

Pour le comité organisateur, la programmation marque le retour d’une édition plus normale, notamment avec des artistes internationaux.

« C’est un retour à des spectacles de plus grande envergure et à un festival normal avec beaucoup moins de restrictions et plus de créativité. On a la chance cette année d’avoir des artistes comme Julian Lage et Kris Davis qui viennent des États-Unis, bref des artistes de haut calibre. »

Sébastien Fournier, directeur général du Festi Jazz de Rimouski

Il espère que les spectateurs viendront tant du Bas-Saint-Laurent que des grands centres et du Nouveau-Brunswick.

Les billets et les Passes sont en vente dès aujourd’hui.