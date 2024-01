Environnement Canada maintient lundi une veille de tempête hivernale annonçant qu'«une tempête majeure fera son entrée sur l'ouest du Québec mardi après-midi et atteindra le centre de la province en soirée».

L'avis concerne ainsi plusieurs régions du Québec dont certains secteurs de l'Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la région de Québec, de la Mauricie, de Lanaudière, des Laurentides et de l'Outaouais.

Une dépression affectera le Québec de mardi soir jusqu'à jeudi. Un cocktail de précipitations est prévu sur le sud alors que des conditions de tempête hivernale sont attendues pour le centre et l'est.

Consultez le bulletin météorologique spécial https://t.co/Fldywg1bJC

#meteoQC pic.twitter.com/0g6VCH2rDH — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) January 7, 2024

Dans son avis sur la veille de tempête hivernale, Environnement et Changement climatique Canada précise que de la forte neige — en quantités importantes —, des vents forts et de la poudrerie sont attendus principalement dans la soirée de mardi jusqu'à mercredi matin.

«Des quantités de neige entre 20 et 40 centimètres sont possibles.» - Environnement et Changement climatique Canada

Il est à noter que les localités de l'Outaouais vers les Basses-Laurentides, le sud de la Mauricie et la rive-sud de Québec risquent de connaître une période plus ou moins prolongée de pluie verglaçante dans la nuit de mardi à mercredi.

ECCC souligne tout de même lundi que «de l'incertitude persiste quant aux quantités des différents types de précipitations à recevoir.»

Vu les prévisions, on peut s'attendre tout de même à des conditions routières dangereuses en raison de la visibilité réduite à certains endroits.

«Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Évitez tout déplacement si possible», prévient Environnement Canada sur son site Web ainsi que sur le réseau social X.

Voici à quoi s'attendre avec la tempête de mercredi à jeudi. #meteoQC pic.twitter.com/fwJFritN3v — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) January 7, 2024

Selon Michèle Fleury, météorologue chez Environnement Canada, les déplacements de mercredi matin seront les plus touchés. «L'heure de pointe mercredi matin va être pas mal difficile partout sur la province, mais particulièrement dans le corridor de la vallée d'Outaouais jusqu'au nord de Montréal, [ainsi que] la couronne nord et Laval, prévient-elle. Ce serait le corridor le plus propice pour recevoir de la pluie verglaçante et les routes pourraient être glacées mercredi matin.»

En ce qui concerne la journée de lundi, Environnement Canada prévoit de 30 % à 40 % de probabilité d'averses de neige sur le Québec, notamment dans l'ouest et le centre de la province, puis une alternance de soleil et de nuage pour le reste de la journée.

Un retour à des températures proches des normales de saison est attendu dès mercredi soir. Or, d'autres précipitations de neige devraient s'abattre sur le Québec dès ce week-end. Il est trop tôt pour savoir si celles-ci se transformeront en pluie pour le sud du Québec, et la trajectoire du système demeure incertaine.

Avec les informations de La Presse canadienne