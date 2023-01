La pharmacie Uniprix de la rue de la Cathédrale à Rimouski change de main.

Les copropriétaires Alexandra Grenier, Marie-Josée Lavoie et Geneviève Patry ont décidé de vendre suite à la retraite de madame Lavoie.

Elles avaient ouvert la pharmacie ensemble en 2008.

« C'est une décision prise conjointement suite à la belle aventure qu'on a vécue à trois. Ce qui a motivé notre choix, c'est que ce sont des gens comme nous, avec la même philosophie (les acquéreurs) », explique Marie-Josée Lavoie.

Les associés originaires du Bas-Saint-Laurent Dominic Paradis et Maxime Bérubé deviennent donc les nouveaux propriétaires.

Ils assurent qu'aucun changement ne sera apporté à l'équipe de travail avec leur arrivée.

« Notre plan initial c'est de garder le même bon service qu'il y avait déjà, la même proximité avec les clients. On a aussi plein de projets d'avancement, parce que les pharmaciens, nous sommes de plus en plus sollicités avec un rôle accru en tant qu'intervenants », commente à son tour Dominic Paradis.