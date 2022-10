Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le retour de la vaccination annuelle contre la grippe.

La campagne se déroulera dans les 8 sites de vaccination de la région et il est possible de prendre son rendez-vous via ClicSanté.



La vaccination contre la grippe pour les résidents des CHSLD, des résidences pour personnes âgées et des ressources intermédiaires débutera le 17 octobre.



Elle est fortement recommandée pour certaines clientèles soit les personnes de 75 ans et plus, les femmes enceintes, les enfants de 6 mois et plus ainsi que les adultes vivant avec une maladie chronique.



Chaque année, environ 39 000 personnes du Bas-Saint-Laurent reçoivent leur vaccin contre la grippe.