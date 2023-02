Le mauvais temps de ce vendredi force la fermeture de certaines écoles au Québec.

En effet, Environnement Canada a émis certains avis de pluie verglaçante pour des secteurs du Québec — dans certains cas la pluie tombe déjà. Quelques millimètres de verglas sont ainsi prévus notamment en Estrie, au Centre-du-Québec et dans le secteur de la Vallée du Richelieu - Saint-Hyacinthe.

«Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Adaptez votre conduite aux conditions routières changeantes», précise Environnement Canada.

Environnement Canada a aussi publié un avertissement de neige pour la journée de vendredi alors qu'une bordée pourrait laisser entre 15 et 25 centimètres de neige sur certaines régions d'ici la fin de la journée.

L'avertissement de neige a notamment été émis pour les régions de la Beauce, Charlevoix, Drummondville, l'Estrie, la Mauricie, Québec ainsi que Kamouraska, Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles.

Les écoles fermées

Voici donc la liste des centres de services scolaire fermés pour ce vendredi 17 février 2023. Notez que plusieurs élèves de plusieurs établissements à travers la province profitent vendredi d'un congé pédagogique.

Mauricie



Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire De l’Énergie

FERMÉES

Capitale-Nationale

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire Capitale OUVERT Central Québec Charlevoix Découvreurs OUVERT Portneuf Premières-Seigneuries Académie Saint-Louis FERMÉ Collège de Champigny FERMÉ CDFM huron-wendat Collège François-de-Laval FERMÉ Collège Jésus-Marie de Sillery Collège Saint-Charles-Garnier Collège Stanislas de Québec École L'Eau-Vive Externat Saint-Cœur-de-Marie FERMÉ FERMÉ Externat Saint-Jean-Berchmans François-Bourrin Institut Saint-Joseph FERMÉ Mont-St-Sacrement Séminaire des Pères Maristes FERMÉ Séminaire Saint-François FERMÉ Ursulines (Québec et Loretteville) FERMÉ Collège St-Jean-Eudes FERMÉ École Oraliste FERMÉ

Cégep Garneau Cours et stages suspendus pour la journée au secteur régulier (pré-universitaire et technique). À la Formation continue, les cours offerts exclusivement en présence sont suspendus pour la journée. Toutefois, les stages et les activités de formation déjà prévus à distance sont maintenus . Les cours offerts en mode hybride basculent à distance.

Cégep Ste-Foy Toutes les activités en présence de l’enseignement régulier et de la formation continue sont suspendus pour la journée. Les cours à la formation continue prévus à distance sont maintenus.

Chaudière-Appalaches

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire Appalaches Beauce-Etchemin Côte-du-Sud FERMÉ FERMÉ Navigateurs Formation prof. et adultes FERMÉ Collège Dina-Bélanger FERMÉ Collège de Lévis Juvénat Notre-Dame FERMÉ Marcelle-Mallet FERMÉ Service de transport adapté de la STLévis SUSPENDU (sauf dialyse) Service de transport adapté et collectif de Lotbinière SUSPENDU

Cégep de Lévis Toutes les activités d’enseignement en présence sont suspendues pour la journée. Les activités prévues à distance sont maintenues.

Estrie

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire Séminaire Le Salésien FERMÉ Eastern Townships FERMÉES Des Hauts-Cantons FERMÉES Des Sommets FERMÉES Val-des-Cerfs FERMÉES

Montérégie

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire St-Hyacinthe FERMÉES Des Hautes-Rivières FERMÉES Trois-Lacs FERMÉES Vallée-des-Tisserands FERMÉES Des Patriotes FERMÉES

Sorel-Tracy FERMÉES

Des Grandes-Seigneuries FERMÉES

Marie-Victorin FERMÉES

Bas-St-Laurent