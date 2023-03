Plus de 12 000 participants sont attendus pour la 14e édition de la Course Des Chênes-toi organisée le dimanche 21 mai. Une centaine d’entreprises doivent notamment y participer. 350 bénévoles seront également sur le terrain pour le bon fonctionnement de cet évènement, le deuxième plus populaire du genre au Québec.

Pour une deuxième année, un marathon de 42,2 kilomètres est offert. Le trajet a été revu. Les coureurs feront deux fois la distance de la Promenade Rivia, située au nord de la rivière Saint-François près de la route 122. Cette modification au parcours permet d’éviter une longue ligne droite sur le chemin du golf qui passe au sud.

Un demi-marathon de 21 kilomètres s’ajoute à la programmation. Les formats d’un à 10 kilomètres, en plus des marches, sont également de retour.

Le Programme Ici on se Des Chênes remettra 667$ à 18 écoles du Grand Drummond pour leur promotion de la course et des saines habitudes de vie, soit un total de 12 000$.

Une dernière édition pour Michel Couturier

Après plus de 15 ans, ce sera un dernier tour de piste pour Michel Couturier à l’organisation de l’évènement. Son implication a été soulignée par le reste du comité le mardi 28 mars en après-midi. Il souhaite maintenant laisser la chance à de nouveaux coureurs et profiter de sa création avec ses sept petits-enfants.

«Quand on organise, on n’a pas le temps d’en profiter.» - Michel Couturier, organisateur de la Course Des Chênes-toi - Michel Couturier, organisateur de la Course Des Chênes-toi

Michel Couturier accompagné de sa famille lors d’un hommage qui lui est adressé | Louis-Philippe Harnois-Are, NoovoInfo

Michel Couturier se dit toujours insatisfait du travail qu’il laisse derrière lui. Il a bon espoir que l’évènement deviendra plus populaire au Québec, devant le Marathon de Montréal. Cette première place ne serait méritée, selon lui, que si le rassemblement est inclusif. Il croit que l’accessibilité doit être une priorité pour accueillir le plus grand nombre de personnes possibles, peu importe leur âge ou leur handicap.

