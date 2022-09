Ça fait maintenant 20 ans que le Service de sécurité incendie de Drummondville existe.

C'est en septembre 2002 que le nouveau service a été officiellement créé en complément du transfert des policiers-pompiers municipaux vers la Sûreté du Québec. Cette double fonction a d'ailleurs été abolie partout en province.

Une fusion avec les pompiers de Saint-Nicéphore s'est ensuite concrétisée en 2005.

Le directeur, Yves Beaurivage, qui a aussi joint les rangs il y a 20 ans, parle des grands changements.

«Les équipements ont beaucoup évolué tout comme les techniques d'attaque également. (...) On met beaucoup l'emphase dernièrement sur la santé et la sécurité des pompiers puis je pense que c'est très bien ! On découvre qu'avec les matières synthétiques, on a beaucoup de particules cancérigènes. Il y a aussi l'aspect de la décontamination après les incendies pour notamment les habits de combats» raconte-t-il.

Le Service de sécurité incendie de Drummondville a répondu à plus de 1000 appels de différentes natures en 2021, ce qui est stable par rapport aux dernières années.

La négligence demeure responsable de la majorité des incendies résidentiels ou autres, notamment les feux de cuisson, la mauvaise utilisation d’appareils de combustion et les articles de fumeur.

Un peu plus de 110 employés oeuvrent aux opérations et les autres divisions. La moitié de ses postes sont à temps plein et l'autre à temps partiel.

La direction élabore présentement un nouveau schéma de couverture de risque avec ses partenaires de la MRC Drummond et du ministère de la Sécurité publique.

Les visites préventives dans les maisons et les écoles se poursuivront en plus de certains changements dans les méthodes de travail.