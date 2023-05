Quelque 11 projets du territoire de la MRC de Drummond se partagent un enveloppement de 260 000 $. Ce montant est tiré du Fonds de la ruralité qui doit soutenir les municipalités dans des initiatives qui favorisent la qualité de vie de leurs citoyens.

Huit d’entre eux ont pu toucher la somme maximale de 25 000 $. C’est le cas pour le village de Notre-Dame-du-Bon-Conseil pour le parc Carré de Grandpré, où l’on retrouve un développement domiciliaire. Des citoyens y réclament d’ailleurs une étude de circulation, car ils craignent que les futurs résidents soient redirigés par leurs quartiers. La Ville a récemment demandé les couts pour une telle analyse. Les premières habitations doivent arriver dans les prochains mois.

À Saint-Guillaume, ce montant servira au réaménagement de la piste cyclable. Ce sera également pour le remplacement des bandes de la patinoire du Centre récréatif de Saint-Guillaume.

Saint-Majorique-de-Grantham utilisera cet argent pour la réalisation de la phase deux pour l’installation de ses nouveaux jeux d’eau. Des maquettes avaient d’ailleurs été diffusées en février.

Un espace Nature-Lecture doit être aménagé à la bibliothèque Anne-Marie-Doyen de Saint-Edmond-de-Grantham et d’un skateparc à Saint-Lucien.

La paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil a reçu du financement pour une salle multifonctionnelle et Saint-Eugène pour le parc Lou-Brouillard, nommé en l’honneur du boxeur du même nom et inauguré il y a plus d’une dizaine d’années.

D’autres projets également retenus

Parmi le financement qui a aussi été accordé, Saint-Félix-de-Kingsey obtient 15 905 $ pour un projet d’illumination, 21 775 $ vont à la Commission de développement socio-économique de Notre-Dame-du-Bon-Conseil pour la mise à niveau de la surface de DekHockey et 19 526 $ à Saint-Bonaventure également pour des jeux d’eau.

La liste complète

CDSE de Notre-Dame-du-Bon-Conseil - mise à niveau de la surface de DekHockey - 21 775 $

Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village - parc Carré de Grandpré - 25 000 $

Saint-Guillaume - Réaménagement de la piste cyclable - 25 000 $

Saint-Lucien - Aménagement du skateparc - 25 000 $

Saint-Félix-de-Kingsey - Projet d’illumination - 15 905 $

Notre-Dame-du-Bon-Conseil Paroisse - Salle multifonctionnelle - 25 000 $

Centre récréatif de Saint-Guillaume - Remplacement des bandes de la patinoire - 25 000 $

Saint-Majorique-de-Grantham - Jeux d’eau phase II - 25 000 $

Bibliothèque Anne-Marie-Doyon de Saint-Edmond-de-Grantham -Espace Nature Lecture - 25 000 $

Saint-Bonaventure - Jeux d’eau - 19 526 $

Saint-Eugène - parc Lou-Brouillard - 25 000 $

Une aide financée par le gouvernement provincial

Le montant total prévu pour 2023 est de 443 365 $. Un deuxième appel de projets doit donc être lancé au courant de l’année. L’initiative de la MRC est financée par le Fonds régions et ruralité du gouvernement du Québec.

