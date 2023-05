Quelque 18 initiatives de coopération intermunicipale du Centre-du-Québec ont obtenu du financement du gouvernement du Québec. L’enveloppe de 3 401 901 $ a été accordée dans le cadre du Fonds régions et ruralité.

À lire également :

Il permet aux municipalités de partager des services et des ressources afin de réduire leurs couts et d’améliorer la qualité de l’offre aux citoyens.

Le député de Drummond-Bois-Franc, Sébastien Schneeberger, a fait mention de ces investissements dans sa circonscription.

 

Près de 887 894 $ dans la MRC de Drummond

La MRC de Drummond a reçu une aide de 250 000 $ pour l’embauche d’un coordonnateur en transport collectif et adapté qui doit être mis en place pendant la saison estivale 2023.

La municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey est deux fois récipiendaire de cette aide monétaire. D’abord pour des services d’une ressource en ingénierie avec Durham-Sud et Saint-Edmond-de-Grantham, et la paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Elle a également été acceptée pour de l’inspection municipale avec Durham-Sud et Saint-Edmond-de-Grantham. L’enveloppe totale est de 387 894 $.

Saint-Cyrille-de-Wendover participera pour sa part à de la sensibilisation en matière d’incendie avec Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Lucien et Saint-Pie-de-Guire pour 250 000 $.

Plus de 1 220 000 $ dans la MRC de L’Érable

La plus grande part de cette allocation sera distribuée dans la MRC de L’Érable. D’ailleurs deux projets de la Municipalité régionale de comté ont été retenus, soit l’optimisation des services incendies sur son territoire et l’ajout du nouvel équipement, en plus d’une personne responsable, avec Laurierville, Villeroy, Inverness, Lyster, Sainte-Sophie-d’Halifax, Saint-Pierre-Baptiste, la paroisse et la Ville de Plessisville.

Plessisville se retrouve aussi quatre fois plutôt qu’une sur cette liste avec l’achat d’un balai de rue multifonction, la mise en commun du camp de jour, de la bibliothèque et l’embauche d’un directeur des ressources humaines avec la Paroisse du même nom.

Près de 600 000 $ pour Nicolet-Yamaska

La MRC de Nicolet-Yamaska obtient du soutien pour des services en carboneutalité, résilience climatique et en mobilité durable. Ces deux nouvelles personnes devront se rendre dans cinq municipalités du territoire.

Baie-du-Febvre réalisera pour sa part une étude sur le regroupement des ressources administratives et techniques du réseau de distribution d’eau potable avec d’autres villes aux alentours.

La visitation fera l’achat et le partage d’équipements de voirie et d’entretien du réseau d’aqueduc.

Arthabaska reçoit plus de 450 000 $

La paroisse de Saint-Rosaire procèdera à la mise en commun d’animation pour les enfants avec Saint-Louis-de-Blandford. Sainte-Clothildre-de-Horton et Maddington Falls se tourneront plutôt vers des services de voirie.

250 000 $ dans Bécancour

Manseau est la seule municipalité de la MRC de Bécancour à être représentée sur la liste. Une personne sera embauchée et partagée avec Sainte-Marie-de-Blandfort pour la mise en œuvre de plans de vitalisation.

Pour d’autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.