Quelque 87 unités d’habitations doivent s’ajouter à Victoriaville. C’est ce qui découle du nombre de permis délivrés pendant le premier trimestre de l’année 2023. C’est une soixante de plus que pendant la même période l’an dernier.

Les valeurs de ces autorisations s’élèvent à 15 195 995$, ce qui dépasse également le montant atteint pendant les trois premiers mois de 2022.

La permission pour la rénovation du Manoir Victoria, au cout de 2 millions de dollars, a notamment été remise en début d’année. L’édifice de la rue Olivier était autrefois une maison pour ainées. Elle a dû fermer il y a deux ans en raison de la pénurie de main d’œuvre. Sa remise à neuf permettra d’ajouter 58 nouveaux logements au parc immobilier de Victoriaville.

Différents projets pourront également être mis en branle, on retrouve la construction d’un bâtiment de neuf unités sur la rue Garand, une autre de six habitations sur la rue Noël. À cela s’ajoutent l’agrandissement de l’école primaire Le tandem et la rénovation de l’Hôtel-Dieu-Arthabaska. La valeur de tous ces permis dépasse aussi le million de dollars.

Le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, souligne les initiatives mises en place afin de répondre à la pénurie de logements. Il note la création d’un service d’accompagnement pour les personnes en recherche, la création d’un poste de conseiller en habitation et le développement d’un outil géomatique permettant de répertorier les terrains à potentiel de densification.

