Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec se mobilise pour identifier l’habitat de l’engoulevent bois-pourri sur son territoire. Il s’agit d’un oiseau menacé en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Canada.

La population de cette espèce est en fort déclin notamment à cause de la diminution marquée d’insectes. La perte de milieux humides et l’utilisation des pesticides en sont aussi pour quelque chose. Elle est également touchée par la dégradation de son habitat, en plus d’être très susceptible à la prédation étant donné que sa nidification se fait exclusivement au sol.

«L’aide de la population nous est extrêmement utile pour bien identifier les endroits où l’engoulevent se niche et s’alimente», explique Rébecca Matte, chargée du projet espèces en périls au CRECQ.

Le Conseil environnemental rendrait d’ailleurs disponible un accompagnement aux propriétaires de terrains privés qui seront ciblés. Cette approche est qualifiée de conservation volontaire.

Comment le reconnaitre

Durant l’été, l’engoulevent bois-pourri vient nicher dans les secteurs forestiers du Centre-du-Québec. Son plumage brun et gris lui permet de se camoufler facilement dans la forêt. Cet oiseau est rarement vu, mais souvent entendu. Il est l'un des seuls oiseaux à chanter la nuit et son chant particulier, s’apparentant à «ouîp-pour-ouîl» selon le CRECQ, est très reconnaissable.

Il s’agit d’un oiseau nocturne qui se nourrit d’insectes volants. Il a besoin d’une mosaïque d’habitats pour sa survie. Pour la nidification, l’engoulevent bois-pourri recherche surtout de jeunes forêts ou des forêts clairsemées. Pour l’alimentation, il se rend à endroits ouverts, comme des milieux humides ou arbustifs, des champs agricoles ou tout autre milieu non boisé, mais où des perchoirs sont disponibles, puisqu’il détecte ses proies en hauteur.

