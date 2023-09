Le député indépendant de Richmond-Arthabaska Alain Rayes ne se représentera pas aux prochaines élections fédérales.

M. Rayes a annoncé lundi matin qu'il se retirerait de la politique active à la fin de son présent mandat.

«J'ai encore le goût de m'impliquer et de faire une différence, d'influencer, de travailler pour les citoyens», a-t-il mentionné en entrevue avec Jean-Simon Bui au bulletin Noovo Info Mauricie. «Je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait d'autres façons de le faire, sans être un personnage public», conclut-il.

Il souhaite tout de même terminer son mandat et représenter les citoyennes et citoyens de Richmond-Arthabaska jusqu'au déclenchement du scrutin et mentionne qu'il regardera ses opportunités futures dans les prochains mois.

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), M. Rayes a fait savoir que cette décision «fait suite à une réflexion entamée il y a quelques mois et après plusieurs discussions avec ma famille et des gens près de moi.»

«Après 15 ans de politique municipale, provinciale et fédérale, il est temps de laisser ma place et de relever de nouveaux défis professionnels», ajoute-t-il.

L'homme politique a également expliquer sa décision dans une publication sur Facebook.

«Je ne me représenterai pas lors de la prochaine élection fédérale. Je mets une croix très bientôt, je tourne la page, je vais regarder sur d’autres horizons pour continuer à m’impliquer parce que j’ai encore cette passion-là de vouloir m’impliquer dans la communauté […]», a-t-il partagé.

«Il faut savoir quitter quand le moment est venu. Cela a toujours été – et c'est – un honneur, un privilège et une fierté pour moi de représenter mes concitoyens de Richmond–Arthabaska dans la région et au-delà de celle-ci à la Chambre des communes à Ottawa.» - Alain Rayes, député indépendant de Richmond-Arthabaska

 

Pour la suite des choses, Alain Rayes semble ouvert aux propositions.

«Je n’ai pas de filet de sécurité, je n’ai pas de plan B, je regarderai les opportunités qui vont apparaitre dans les prochaines semaines, les prochains mois», souligne-t-il dans sa vidéo.

15 ans de politique

Alain Rayes fait son premier saut en politique en tant que candidat pour l’Action démocratique du Québec au côté de Mario Dumont en 2003.

«Sa passion de la politique et du service à la communauté» l’emmène à la mairie de Victoriaville en 2009, peut-on lire sur son site Web.

Après six années à titre de maire, il décide de se lancer en politique fédérale et sera élu en octobre 2015 à titre de député de Richmond-Arthabaska sous la bannière du Parti conservateur. En octobre 2021, il est réélu pour un troisième mandat.

Il a par la suite occupé de nombreuses fonctions au sein du parti conservateur avant de siéger comme indépendant en septembre 2022.

M. Rayes, qui avait appuyé Jean Charest dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada, avait claqué la porte du parti quelques jours après la victoire de Pierre Poilievre, il y a un an. Il avait alors annoncé qu'il ne se retrouvait plus à l'intérieur de sa propre formation politique, choisissant alors de siéger comme indépendant à la Chambre des communes.

Rappelons que M. Rayes avait été victime de ce qu'il a qualifié d'«opération de salissage» et d'«intimidation» alors qu'un message texte avait été envoyé aux membres du parti de Richmond--Arthabaska, les incitant à appeler au bureau de circonscription et à réclamer la démission de M. Rayes.

Les conservateurs avaient ensuite fait un timide mea culpa, s'excusant sur X (anciennement Twitter) de l'envoi du «message texte automatisé».

Avec des informations de La Presse canadienne.