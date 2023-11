La MRC de Drummond et sa directrice générale Christine Labelle sont blanchis pour des allégations d'harcèlement au travail qui avaient été dénoncées par une employée en 2022.

Le syndicat et la plaignante ont été déboutés par le Tribunal administratif du Travail (TAT) dans une décision rendue le 19 octobre dernier. Ces derniers avaient d'ailleurs 30 jours pour aller en appel de la décision rendue par le TAT.

Dans sa décision l'arbitre au dossier, Me Patrice Boudreau parle d'un manque de preuve substensive qui aurait pu avoir une quelconque influence négative sur la conduite de Mme Labelle ou de la MRC envers la plaignante.

«Tout au long de la période pertinente au litige et peu importe le nom de la personne impliquée ou la pièce analysée, la teneur des propos exprimés par Mme Labelle et autres intervenants de la MRC sont restés mesurés et courtois à l’endroit de la Plaignante, tant dans le contenu que dans la forme», précise l'arbitre dans un communiqué émis par la MRC de Drummond.

Dans ce communiqué, la MRC se dit soulagée que cet épisode soit derrière elle.

La décision transmise par Me Boudreau est importante selon le conseil de la MRC. Les informations «erronées» qui ont circulé ont été rectifiés avec ce jugement selon la préfète suppléante Line Fréchette.

«Le retour de Mme Labelle à la direction générale de la MRC en février 2022 nous a permis de faire un travail incroyable. Des changements essentiels ont été apportés grâce à elle et l’ensemble des membres du conseil de la MRC lui réitère toute sa confiance», a-t-elle soutenue.

Rappelons que le Syndicat a déposé le dossier au Tribunal d’arbitrage des griefs relevant du ministère du Travail le 14 avril 2022.

Pour les plus récentes nouvelles du Centre-du-Québec, consultez Noovo.Info.