André Lamontagne est reconduit dans ses fonctions de ministre pour un autre mandat. Le député de Johnson demeure ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) en plus d'être responsable du Centre-du-Québec.

Il considère cette nomination comme «un grand privilège et une grande fierté».

M.Lamontagne apprécie le fait de pouvoir continuer avec les équipes déjà en place.

«C'est un ministère avec qui j'ai créé une chimie depuis le jour 1. On a accompli beaucoup et on a encore beaucoup à accomplir ensemble. Je suis très heureux d'être reconduit dans mes fonctions. (...) c'est extraordinaire ! J'ai une équipe exceptionnelle donc d'envisager de continuer avec eux, c'est une très bonne nouvelle», dit-il.

Priorité à l'autonomie alimentaire

André Lamontagne désire poursuivre les nombreuses réformes et stratégies entamées dans les dernières années, notamment sur l'autonomie alimentaire.

Le prochain mandat s'effectuera aussi alors que l'industrie agroalimentaire vit des bouleversements importants avec tout la conjoncture économique actuelle et le ministre désire «être présent et accompagné au meilleur de ses capacités pour que l'industrie continue à prospérer». M.Lamontagne confie d'ailleurs que le MAPAQ est de plus en plus considéré comme «un ministère à caractère économique».

Il a également indiqué être heureux de pouvoir être le porte-parole du Centre-du-Québec au sein du conseil des ministres, notamment pour y «faire valoir les particularités locales et nos projets innovants».

