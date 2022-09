Le manque de main-d’œuvre devrait être partiellement comblé par l'arrivée massive d'étudiants internationaux à Drummondville.

La Société de développement économique de Drummondville (SDED) en a accueilli une vingtaine dans le secteur pour la rentrée.

Au total, ce sont 79 étudiants internationaux qui ont été retenus sur les 1643 candidatures reçues pour tout le Centre-du-Québec et la Maurice alors que la SDED est la mandataire du recrutement pour les deux territoires.

La région doit se vendre pour attirer ces jeunes hors des grands centres.

Des missions de recrutement à l'étranger sont organisées avec les établissements d'enseignement (collégial, universitaire et formation professionnelle) en plus de bourses d'études offertes par des entreprises qui peuvent ensuite les engager.

Florence Béland, coordonnatrice Attraction d'étudiants internationaux à la SDED souligne que les jeunes ont besoin d'un coup de pouce.

«C'est difficile pour les étudiants étrangers d'avoir assez d'argent pour venir. Les entreprises qui manquent de main-d’œuvre se trouvent de l'argent pour faire venir du monde ! (...) On a réussi à obtenir certaines bourses et ça nous rend fiers, le projet de bourses sera d'ailleurs plus officiellement dans quelques semaines en vue de la rentrée 2023 puis déjà de nouvelles entreprises veulent participer, c'est super», raconte-t-elle.

Le logement

L'enjeu du logement demeure cependant criant avec le faible taux d'inoccupation. La SDED suggère ainsi aux étudiants de vivre en colocation alors qu'elle travaille sur des projets de construction d'immeubles à logements avec divers partenaires.

Plusieurs étudiants internationaux sont déjà bien intégrés notamment par les équipes sportives.

D'autres missions se dérouleront dans les prochains mois alors que les secteurs de l'Afrique du Nord, de la France et d'autres régions francophones sont ciblés.

