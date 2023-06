Quelque 5 304 signalements ont été traités par la DPJ au Centre-du-Québec au cours de l’année 2022-2023. C’est tout près de 350 de plus par rapport à l’année précédente.

Un peu plus de la moitié des appels, soit 2 554, étaient en provenance du RLS de Drummondville. Cette partie de la région était d’ailleurs la plus active de tout le CIUSSS Mauricie–Centre-du-Québec, même comparativement à Trois-Rivières. 777 d’entre eux ont été retenus par la protection de la jeunesse.

Une augmentation d’une centaine de signalements a aussi été remarquée en Arthabaska-Érable au cours de la dernière année, passant de 1 748 à 1 859. Le nombre de dossiers retenus était cependant de 606, en diminution de 30 par rapport à 2021-2022.

Bécancour-Nicolet-Yamaska a également connu une baisse de ces deux métriques. Sur les 891 cas qui sont passés sur le bureau de la DPJ, 286 ont été retenus.

Le taux de rétention des signalements se situe entre 30 et 32 % au Centre-du-Québec, ce qui est légèrement plus bas qu’en Mauricie.

La négligence en hausse

La négligence et les risques sérieux de négligences sont à l’origine d’un peu plus de 40 % des cas au CIUSSS local. C’est d’ailleurs une publique qui est en augmentation d’environ 7 %.

Les abus physiques (18,7 %) et les mauvais traitements psychologiques (17,6 %) sont ensuite les causes les plus fréquentes. Toutes deux sont cependant en baisse d’un à trois pour cent par rapport aux 12 mois précédents.

4340 enfants ont été pris en charge par la DPJ MCQ en 2022-2023. 1 103 étaient de Drummondville et 598 de Arthabaska-Érable. Une métrique en diminution d’environ 7 %. Une hausse de 15 % est remarquée à Bécancour-Nicolet-Yamaska alors que 411 cas ont été enregistrés.

Cette fois encore, la négligence était la raison donnée la plus fréquente.

Pour d’autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.