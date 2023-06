Les travaux d'élargissement et de réaménagement de l'autoroute 55 vont débuter d'ici la fin du mois de juin.

Le premier tronçon visé, d’une longueur d’environ 1 km, est situé au nord de l’autoroute 20.

Ce projet, rappelons-le, consiste à doubler les voies sur plus de 27 km et à réaménager quatre intersections entre Bécancour et Sainte-Eulalie.

Il sera réalisé en 5 étapes.

Les travaux doivent s'échelonner sur 5 ans, jusqu'en 2028.

Des travaux préparatoires de déboisement ont déjà été effectués l'automne dernier.