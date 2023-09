Service Correctionnel Canada (SCC) a procédé à la saisie de plus de 200 000$ en items et objets non autorisés sur le site du pénitencier de Drummond, à Drummondville.

Les saisies ont eu lieu entre le 14 et le 21 septembre derniers, à l'établissement fédéral de sécurité moyenne.

Lors des perquisitions, les autorités carcérales ont trouvé du haschich, des lames de scie, du tabac, ainsi que des téléphones cellulaires avec leurs accessoires. D'après le SCC, la valeur en établissement des objets saisis est évaluée à 202 900$.

L'organisaiton fédérale rappelle qu'elle dispose de certains outils afin de prévenir l'introduction de drogue dans ses établissements. Il s'agit de détecteurs ioniques et de chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visteurs, peut-on lire dans un communiqué.

Plusieurs saisies sont survenues dans l'établissement drummondvillois au cours des derniers mois. La plus récente remonte au 25 août dernier. Les autorités avaient trouvé pour plus de 235 000$ en biens non autorisés.

