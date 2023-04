C’est dans la région de Drummondville que l’on retrouve le recul des ventes résidentielles le plus important au Québec lors des trois premiers mois de 2023. La ville du Centre-du-Québec arrive à égalité avec le Saguenay avec une diminution de 36 %.

Ces chiffres sont tirés du plus récent recensement effectué par l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec.

La RMR drummondvilloise a enregistré 173 ventes sur son territoire lors du premier trimestre, soit 97 de moins qu’à la même période en 2022. Ce secteur comprend la MRC de Drummond à l’exception des municipalités de Wickham, Saint-Félix-de-Kingsey, L’Avenir, Durham-Sud, Saint-Eugène, Saint-Guillaume, Saint-Pie-de-Guire et Sainte-Brigitte-des-Saults.

Le prix médian pour une demeure unifamiliale s’est établi à 315 000$. Il s’agit d’une baisse de 3 %, ou 10 000$.

Un recul moins abrupt à Victoriaville

Le nombre de transactions est également tabulé à Victoriaville et Saint-Christophe-d’Arthabaska. En janvier, février et mars, cette agglomération centricoise a enregistré 107 ventes, une diminution de 16 %. Le cout d’une maison unifamiliale est maintenant à 255 000$, une baisse d’environ 2 %.

Une situation semblable au reste de la province

L’année 2023 a commencé comme la fin de l’année 2022 s’est terminée, avec le plus faible niveau de ventes enregistré au cours des 10 dernières années. L’incapacité de plusieurs premiers acheteurs à se qualifier pour obtenir un prêt expliquerait en partie cette situation. L’attentisme des acheteurs et des vendeurs expérimentés a aussi joué pour beaucoup sur l’affaiblissement des niveaux de transactions et le rebond des délais de vente.

Aux Québec, les ventes de propriétés ont atteint 18 374 pendant le début de l’année, soit un recul de -28 %. Il s’agit d’un niveau d’activité comparable à 2014. Le prix médian est de 400 000$, une hausse de 3% par rapport à la fin 2022.

