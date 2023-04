Le développement de Drummondville a eu lieu comme prévu au cours des cinq dernières années selon son directeur général Francis Adam. Il a déposé cette semaine son rapport annuel dans lequel il commente la réalisation de la Planification stratégique 2017-2022.

Quelque 50 des 52 actions élaborées ont été mises en œuvre au cours des 5 dernières années. La création d’un portail permettant la participation citoyenne, la consultation publique et la personnalisation des services numériques n’a notamment pas été complétées. La Ville s’était aussi donné comme objectif d’intégrer les technologies de l’information et de la communication à l’interne.

«Nous avons maintenu le cap sur nos objectifs malgré la pandémie.» - Francis Adam, directeur général de la Ville de Drummondville

Retour sur la dernière année

Selon le rapport annuel, la fin des restrictions sanitaires a occasionné un regain pour le transport en commun qui a connu une hausse de 21 %, soit un total de 572 042 passagers. Le service de ponton reliant l’aéroport drummondvillois et le parc Kounak a pu bénéficier pour sa part à plus de 20 000 piétons et cyclistes.

La collecte d’articles valorisables à domicile sur rendez-vous a contribué à une baisse de 14 % des rebuts encombrants recueillis et normalement enfouis.

Les activités extérieures ont aussi attiré leur lot de monde avec plus de 9000 personnes pour le parcours de minigolf au centre-ville pendant la saison estivale. En hiver, les deux patinoires réfrigérées ont accueilli tout près de 35 000 utilisateurs.

