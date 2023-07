Une enquête de la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé en Estrie a mené à des saisies dans une résidence de Drummondville, ainsi que dans un entrepôt de Saint-Alphonse-de-Granby, le 30 juin dernier.

L'opération en matière d'armes à feu et de trafic de stupéfiants a aussi permis l'arrestation d'un homme de Drummondville, Joël Ruest, âgé de 30 ans.

Ce dernier a déjà comparu au palais de justice de Drummondville.

La frappe menée dans le cadre de la stratégie CENTAURE, en collaboration avec les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) de la MRC de Drummond, a été amorcée au début du mois de juin, à la suite d'informations reçues du public.

Bilan des perquisitions:

Plus de 550 grammes de cocaïne et de substances s'apparentant à de la cocaïne

Environ 500 grammes et 750 comprimés de méthamphétamine

Près de 1000 grammes de cannabis, haschich et de résine de cannabis

Près de 800 comprimés de médicaments sans ordonnance

Une arme de poing

Une arme à air comprimé

5 150$ en argent canadien

Du matériel relié au trafic de stupéfiants

Le groupe tactique d'intervention et le maître-chien de la SQ ont également participé à cette opération.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d'assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l'approvisionnement, l'importation, la distribution et la possession illégale d'armes à feu.