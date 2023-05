Une conductrice de scooter d’âge mineur a été transportée à l’hôpital Sainte-Croix après une collision avec une voiture à l’entrée du centre-ville de Drummondville vers 8 heures 30 ce matin (lundi 1er mai).

Elle a subi des blessures graves, selon la Sûreté du Québec, mais on ne craint pas pour sa vie. L’adolescente était consciente lors de l'arrivée des paramédicaux. Elle doit être transférée à Trois-Rivières selon des informations du Vingt55.

La jeune fille aurait embouti un véhicule sur le pont de la Traverse, qui permet à la route 122 de passer au-dessus de la rivière Saint-François. La circulation était à l’arrêt au moment de l’impact.

Un retard à prévoir pour les automobilistes

Le trafic sur la rue Saint-Georges peut être entravé pendant une partie de la journée, puisque la SQ doit procéder à une enquête afin de déterminer les causes de l’accident. Vers 10 heures, le seul ralentissement important se trouvait à la sortie de cet axe routier au niveau de la rue Herriot.

Des conditions routières difficiles

Des rafales pouvant atteindre les 50 kilomètres-heure ont soufflé sur la ville du Centre-du-Québec pendant cette portion de la matinée. C’est également dans ces heures qu’une pluie plus intense aurait pu rendre la chaussée plus humide et glissante.

Pour d’autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.