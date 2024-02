Le contexte économique difficile a joué dur sur la construction en 2023 à Drummondville.

Selon la Ville de Drummondville, 3 031 permis de construction ont été émis dans la dernière année, représentant des investissements de 295,2 M$. L'administration municipale a dénombré une douzaine de projets majeurs se sont concrétisés. La valeur de ces projets est supérieure à 3 M$.

Au cours des 12 derniers mois, les investissements industriels ont été à la hausse, alors que la construction résidentielle a été à la baisse, et ce, malgré les besoins marqués d'habitations sur le territoire.

Par ailleurs, le montant en investissements industriels représent plus de 56 M$. Les projets de construction ou d'agrandissement des Kimpex (28 M$), Soprema (11 M$) et Groupe TYT (7 M$) sont en tête de liste dans ce secteur d'activités. L'agrandissement du campus du Cégep de Drummondville au coût de 33,6 M$ est un autre projet majeur en 2023 pour la Ville.

L'année en montagnes russes s'explique entre autres principalement avec le «marasme économique qui sévit partout au Québec en raison de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation et de la rareté de la main-d'oeuvre spécialisée [...]». Malgré ces incertitudes, la Ville soutient qu'il s'agit de la troisième meilleure année des dix dernières, donc après les années «exceptionnelles» de 2021 et 2022.

«Bon an, mal an, je suis toujours impressionnée de constater toute la vigueur de l'activité économique chez nous. L'année 2023 ne passera pas à l'histoire, mais je suis fière de la manière dont nous avons réussi à tirer notre épingle du jeu, fière de la manière dont nos équipes ont accompagné les citoyens et les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets», a soutenu la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste, par voie de communiqué.

Pour 2024, la Ville de Drummond s'attend à une certaine reprise, comme c'était le cas depuis le dernier trismestre. Principalement en construction de logements. De octobre à décembre, 132 nouvelles unités ont été fabriquées comparativement à 100 lors de la même période en 2022. D'autres projets résidentiels et commerciaux devraient aussi s'ajouter.

«Ce ne sont pas les projets qui manquent à Drummondville, a souligné la conseillère municipale et présidente du comité consultatif d'urbanisme, Catherine Lassonde.

