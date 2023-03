Un nouvel organisme aura la tâche de faire l’acquisition, la conversion et la construction de logements abordables à Victoriaville. Le but de Innov Habitat Victo sera, à terme, de freiner la flambée des couts des baux.

Pour financer ses projets, l’OBNL sollicitera la Ville ainsi que de grands prêteurs. La contribution municipale serait assortie de conditions, dont le maintien à long terme du prix de location.

Ce nouveau joueur a été mis sur pied par l’Office d’habitation Victoriaville-Warwick et la Ville de Victoriaville.

La gestion sera assurée par un conseil d’administration provenant de ces deux organisations en plus de professionnels du milieu et de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région.

«Innov Habitat Victo permettra de loger convenablement le plus grand nombre de ménages possibles» - Sébastien Brière, directeur général de l’Office d’habitation de Victoriaville-Warwick.

De l’aide pour les nouvelles constructions

Certains projets de développement pour le logement subventionné pourraient bénéficier d’un crédit de taxes couvrant la part municipale du financement. Cette implication pourrait atteindre jusqu’à 25 000 $ par unité abordable supplémentaire.

Au moment de sa création, l’organisme obtient une contribution monétaire de 350 000 $ de la Caisse Desjardins des Bois-Francs.

 

Une nouvelle carte de densification

Cette annonce fait suite à la mise en place d’une carte interactive servant à répertorier les endroits propices à la densification à Victoriaville. Le lancement a été officialisé le 16 février.

Cet outil fait l'inventaire des immeubles pouvant faire l’objet d’un ajout d’étages, de logements, d’un agrandissement ou d’une rénovation.

«Cette carte aidera les promoteurs à planifier de nouveaux projets.» - Antoine Tardif, maire de Victoriaville.

Pour l’administration publique, la plateforme web doit contribuer à réduire l’étalement urbain et optimiser l’utilisation des infrastructures.

Les données ont été prises du règlement de zonage et du rôle d’évaluation.

