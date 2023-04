Des travaux de réfection importants débutent lundi sur la rue Lindsay au centre-ville de Drummondville. Le chantier doit s’échelonner tout l’été jusqu’au mois d’octobre.

Le secteur entre les rues Saint-Jean et du Moulin sera à éviter autant que possible. Seule une circulation locale limitée sera permise. Le passage par les rues avoisinantes et les détours suggérés seront à prioriser.

Tous les services et les commercent qui sont installés à cet endroit demeurent ouverts et leur accès sera assuré en tout temps.

La Ville de Drummondville appelle à faire preuve de prudence et de courtoisie pour la sécurité des automobilistes, des cyclistes et des piétons.

Carte des travaux à venir sur le rue Lindsay et sur le boulevard Mercure | Ville de Drummondville

Des investissements majeurs pour la remise à neuf

Les travaux constituent des investissements de 6,8 millions de dollars, dont une aide financière de plus de 1,4 million de dollars venant du Programme d’infrastructures municipales d’eau du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Les infrastructures d’eau doivent être complètement remplacées puisqu’elles ont atteint la fin de leur durée de vie utile. Cela inclut les conduites d’eau potable. L’égout unitaire sera changé pour un égout sanitaire et une conduite pluviale sera ajoutée. Les branchements seront mis à neuf jusqu’aux limites de la ville.

De nouveaux aménagements urbains

Des avancées de trottoir ainsi que des plantations seront aménagées afin de verdir la rue et la rendre plus propice à la promenade et l’ajout de traverses piétonnes aux textures et couleurs particulières pour augmenter leur visibilité et leur sécurité, sont également prévues. Elles doivent aussi prévenir la création d’ilots de chaleur.

