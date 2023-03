La patience des automobilistes et des camionneurs sera mise à l'épreuve alors que s'amorcent les travaux majeurs de remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette, qui relie Trois-Rivières et Bécancour. Il s'agit d'un investissement de 261,1 millions de dollars.



Le tout a été confirmé lundi par la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, et le député de Drummond–Bois-Francs, Sébastien Schneeberger.

Voyez le compte-rendu de Valérie Gendron au bulletin Noovo Le Fil Mauricie, dans la vidéo ci-contre.

Alors que plusieurs interventions préparatoires sont en cours depuis l’automne 2022, les premières sections de la dalle centrale du pont — qui est arrivée à la fin de sa vie utile — seront remplacées à compter du 31 mars.

Ainsi, la nouvelle dalle sera progressivement mise en place à l’aide d’éléments préfabriqués. «Un portique de levage, spécialement conçu pour le projet, sera utilisé pour le remplacement de près de 700 éléments qui composent la dalle actuelle», explique-t-on dans un communiqué acheminé aux médias.

Des périodes de travaux intensifs sont d'ailleurs prévues lors de plusieurs fins de semaine ce printemps.

À lire également :

Impacts sur la circulation

Bien que le ministère des Transports du Québec (MTQ) ne prévoit aucune fermeture complète du pont dans le cadre du projet, de la congestion est à prévoir puisqu'une seule voie par direction sera disponible lors des périodes de travaux intensifs.

Il faut dire qu'environ 42 000 véhicules empruntent le pont Laviolette chaque jour, dont 9 % de véhicules lourds.

En dehors des périodes de travaux intensifs, les interventions entraîneront plusieurs fermetures d’une voie sur deux, de nuit. «Cette configuration est habituelle pour l’exécution de travaux d’entretien au pont Laviolette», précise-t-on dans un communiqué du MTQ.



Crédits photo: Eric Dufresne | Noovo Info



Le MTQ a d'ailleurs prévu certaines mesures afin de limiter les entraves et les répercussions sur les usagers de la route, dont la présence de signaleurs à des intersections stratégiques à proximité du pont, tant à Bécancour qu’à Trois-Rivières.

Le ministre du Travail et ministre de la région de la Mauricie, Jean Boulet, a par ailleurs précisé que les services d'urgence de la région ont été consultés « afin de maintenir la fluidité de la mobilité entre les deux rives.»

La ministre Guilbault de son côté assure que la sécurité sera une priorité pendant les travaux qui devraient s'échelonner jusqu'en 2025.

«Il s’agit de travaux indispensables, qui ont été conçus et planifiés pour limiter le nombre d’entraves et les répercussions sur la mobilité. Je tiens à rassurer la population : l’infrastructure demeure sécuritaire», a affirmé la ministre des Transports et de la Mobilité durable via un communiqué.



Crédits photo: Eric Dufresne | Noovo Info

Le pont Laviolette est ouvert à la circulation depuis 1967.

Outre ce vaste chantier, les automobilistes et camionneurs de la Mauricie/Centre-du-Québec doivent également planifier leurs déplacements en considérant les travaux de doublement des voies de l'autoroute 55. Ce projet vise à améliorer la sécurité des déplacements.