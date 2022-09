Réduire les délais d'attente et rénover le palais de justice de Drummondville, voilà deux des grandes priorités des avocats de la région pour la prochaine année.

Les délais se sont accentués dans plusieurs causes durant les deux dernières années en raison de la pandémie, mais des solutions sont quand même proposées.

On espère une meilleure gestion et collaboration des parties pour accélérer le traitement.

Me Élisabeth Jutras, Bâtonnière du barreau d'Arthabaska, qui représente plus de 250 avocats des secteurs de Drummond, Victoriaville et Thetford Mines, précise qu'il existe toujours des délais administratifs.

«Ça prend des juges, des salles, des greffiers et des avocats disponibles. Il y a donc beaucoup d'agendas à concilier, mais malgré tout ça, il faut assurer une gestion saine, même si tout le monde trouve que ça ne va pas assez vite», précise-t-elle.

Rénovation

Une rénovation ou un réaménagement du rez-de-chaussée du palais de justice drummondvillois est également exigé depuis de nombreuses années. Les locaux abritant la section jeunesse sont désuets alors que tout le monde se retrouve même dans un endroit commun où les plaignants et les défendeurs se côtoient de près.

Ces travaux seraient priorisés au ministère de la Justice, mais les sommes n'ont pas encore été débloquées.

Le palais de justice de Drummondville accueille aussi depuis quelques mois le projet pilote de Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale.

Le tout consiste à créer des zones où les accusés ne croiseront plus les victimes en plus de toilettes séparées et nouvelles salles de témoignages plus conviviales.