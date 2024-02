Le conseil municipal de Victoriaville a décidé lundi soir de demander aux organisateurs d’un festival de musique, le VictoFest, de retirer le chanteur Éric Lapointe de la programmation des spectacles gratuits de l'été prochain, en raison du passé criminel de l’artiste en matière de violence conjugale.

Le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, explique sur sa page Facebook que les élus municipaux ont été sensibles aux commentaires de citoyens et d’organismes. L’un d’eux, la maison d’hébergement La Volte-Face, une ressource communautaire d'aide et d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, avait protesté quelques jours plus tôt à propos de la présence d’Éric Lapointe dans la programmation des spectacles gratuits.

Dans une lettre ouverte, la directrice générale de La Volte-Face, Julie Croteau, avait écrit qu’un enjeu important se posait, celui d’idolâtrer certains artistes sans la remise en question de leurs actions. «Il est à se demander si le choix de cette programmation ne vient pas contribuer à la banalisation de l’acte criminel commis par le chanteur et l’oubli de la victime», a-t-elle ajouté.

Dans un communiqué publié mardi, au lendemain de la décision du conseil municipal, Mme Croteau a salué l'ouverture d'esprit du conseil municipal.

 

Le maire Tardif a dit vouloir que les grands spectacles demeurent rassembleurs. Il a toutefois ajouté que pour ceux qui souhaitaient assister au spectacle d’Éric Lapointe, le VictoFest tentera de le maintenir au sein de la programmation payante du festival.

À ce sujet, le communiqué de La Volte-Face estime qu'en présentant le spectacle dans une formule payante, ''il revient à chaque personne de prendre une décision. Dans cette formule, il en va des valeurs individuelles de chaque personne et non des valeurs collectives reflétées par une organisation municipale.

«Qu’un spectacle payant puisse permettre aux personnes qui le désirent de voir cet artiste en spectacle et de faire individuellement ce choix s’avère un compromis satisfaisant à nos yeux», a-t-elle écrit.

Le VictoFest sera présenté au Colisée Desjardins de Victoriaville du 21 juin au 1er juillet.