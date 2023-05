Un financement annuel de 200 000 $ est accordé au CIUSSS de la Mauricie–Centre-du-Québec afin de soutenir le développement de deux nouveaux projets de pratiques mixtes d’interventions psychosociales et policières de proximité.

Les territoires concernés sont Maskinongé et Arthabaska-et-de-l’Érable au sud du fleuve Saint-Laurent.

Ce financement doit permettre l’adaptation des opérations de la Sûreté du Québec afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle en santé mentale, de diminuer la judiciarisation des personnes en situation d’itinérance qui vivent avec des troubles mentaux et de réduire les risques de détérioration de la situation des individus en crise.

Des résultats remarqués ailleurs en province

Les interventions menées jusqu’à maintenant démontrent que cette pratique facilite le désamorçage selon le gouvernement du Québec.

Ces équipes mixtes doivent également bonifier la coordination et le partage d’expertise entre les agents et le réseau de la santé et des services sociaux.

Le recours aux urgences pourrait être limité en plus d'une redirection rapide vers les solutions appropriées. La réduction de présence policière répétée favorise aussi un retour à une situation d’équilibre et un rétablissement dans la communauté.

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, soutient que «des diminutions de la pression sur le réseau ont été relevées, de même qu’une amélioration de l’ensemble des services apportés à la population.»

Des investissements prévus qui arrivent après la crise

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des mesures du Plan d’action interministériel en santé mentale 2022-2026 et s’ajoute au financement prévu. Il arrive près de deux mois après le décès de la policière Maureen Breau à Louiseville.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux s’était déjà engagé à investir 9 millions $ par an pour soutenir ces pratiques, pour un total de 45 millions $ sur cinq ans. 2 360 000 $ par année sont consacrés exclusivement au financement de nouvelles équipes.

