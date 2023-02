De nouvelles images d’un Centre Marcel-Dionne modernisé et du futur écoquartier Fortissimo ont été dévoilées lors du Souper de la mairesse de Drummondville dans la soirée du 22 février.

Centre Marcel-Dionne remis à neuf

Les plans pour la remise à neuf de l’aréna des Voltigeurs seraient maintenant complétés. La mairesse Stéphanie Lacoste a interpelé les deux députés provinciaux André Lamontagne, de la circonscription de Johnson, et Sébastien Schneeberger, de Drummond, pour obtenir le financement nécessaire à la réalisation des travaux. L’élue locale a également souligné leur collaboration jusqu’à maintenant dans ce dossier.

Les deux représentants provinciaux de la Coalition avenir Québec s’étaient d’ailleurs engagés à participer aux travaux lors de la dernière campagne électorale.

Les maquettes présentées montraient des loges installées tout le tour de la glace, une aire de restauration bonifiée et la possibilité d’organiser des spectacles sur place. Du même coup, cette annonce confirme que le Centre resterait bien au centre-ville.

Représentation d’un spectacle qui pourrait être tenu au Centre Marcel-Dionne une fois rénové | Ville de Drummondville

Du nouveau pour Fortissimo

L’avis d’appel de propositions pour la vente et la construction de la première phase de l’écoquartier du centre-ville a été lancé dernièrement par la Ville.

Deux promoteurs pourraient être retenus une fois la date limite du 28 avril atteinte. Une fois sélectionnés, ils auront une période de 90 jours pour déposer une proposition bonifiée en vue d’une sélection finale.

Un délai de 36 mois pour la réalisation des chantiers est espéré une fois l’acte de vente signé.

«Nous souhaitons trouver un partenaire qui partage notre vision d’avenir pour ce secteur, tout en demeurant agiles et ouverts aux propositions.» - Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

Maquette 3D du futur quartier Fortissimo au centre-ville de Drummondville | Ville de Drummondville

Une première vision du quartier a été présentée en 2019 à la suite de plusieurs années de planification. Le quadrilatère est aujourd’hui formé de la rue des Forges, de la rue Heriot, de l’entrée du stationnement de l’école secondaire Jeanne-Mance et de la rivière Saint-François.

Le projet s’était invité lors des dernières élections municipales de 2021 alors que l’ex-maire Alain Carrier affirmait qu’il ne pourrait pas être réalisé dans sa forme actuelle.

Planification stratégique de Drummondville jusqu’en 2027

Ces différentes annonces étaient inscrites dans le cadre de la présentation de la Planification stratégique 2023-2027 de Drummondville.

Après consultation auprès des travailleurs municipaux, des citoyens et des villes environnantes, quatre orientations ont été retenues. Les élus souhaitent de faire de Drummondville une ville attrayante et active, un territoire aux aménagements durables, un leader du développement économique innovant et une organisation mobilisée et engagée.

«On se prend en main et on saisit les opportunités qui se présentent à nous, quitte à en créer nous-même.» - Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

Le directeur général de la Ville, Francis Adam, le directeur général de la Société de développement économique de Drummondville, Gerry Gagnon, le directeur général de l’Office municipal d’habitation, David Bélanger, et la directrice générale de Drummondville Sports, Carolyne Marcoux, ont tous les quatre montés sur scène pour présenter leur vision pour chacune des orientations des cinq prochaines années.

La mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste, lors du souper de la mairesse au Centrexpo Cogeco le mercredi 22 février | Louis-Philippe Harnois-Arel, NoovoInfo

Une soirée attendue par la communauté

Tout près de 500 personnes ont assisté au souper de la mairesse de Drummondville organisé par la Chambre de commerces et d’industrie au Centrexpo Cogeco. Il s’agissait du premier rassemblement depuis le début de la pandémie. Le dernier était présidé par Alexandre Cusson, qui était alors maire, en 2019.

Pour d'autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.