Victoriaville enregistre des surplus non consolidés de 5 715 416 $ pour l’exercice financier de 2022.

De cette somme, 1,5 million de dollars seront réservés à la mise en candidature de la Ville pour la Finale des Jeux du Québec de 2026. Les investissements venant du Plan quinquennal d’immobilisations représentent pour leur part un million de dollars, tout comme les mesures pour pallier la hausse des taux d’intérêt.

Le programme Cité de l’innovation circulaire doit recevoir 210 000 $.

Le maire, Antoine Tardif, se vante respecter la capacité de payer des contribuables malgré «l’inflation galopante qui a exercé une importante pression sur nos entreprises, sur l’ensemble de la population et sur les municipalités.»

Le rapport du maire présente des revenus non consolidés de 100 342 978 $ et des charges non consolidées, excluant l’amortissement, de 89 852 204 $. Le développement du marché immobilier et du milieu de la rénovation expliquerait ce résultat. Ce serait d’ailleurs ce qui aurait permis de limiter à 3 % l’augmentation moyenne des taxes au budget 2023.

Les chantiers importants

La revitalisation du réservoir Beaudet se place au sommet des travaux réalisés au cours de l’année 2022 avec un financement de 17 millions de dollars. La nouvelle tour d’observation qui permet de voir le site dans son ensemble a d’ailleurs été ouverte au public officiellement le mardi 2 mai.

Dans la liste des grands investissements vient ensuite notamment le prolongement du parc Colonial Franc-Ouest, du secteur Cormier, le pavage de la voie publique et la reconstruction de la rue des Tilleuls.

