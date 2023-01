La phase trois des travaux de réfection pour la remise à neuf de la rue Lindsay, au centre-ville de Drummondville, sera lancée au printemps. Les travailleurs seront présents sur le tronçon de route entre les rues Saint-Jean et du Moulin de mai à octobre. Ils seront sur celui qui se rend jusqu’au boulevard Mercure à l’été 2024.

Le chantier doit couter 6,8 M$. De ce montant, 1,4 M$ proviennent du Programme d’infrastructures municipales d’eau du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.



La réfection complète des infrastructures d’eau est prévue, puisque celles-ci ont atteint la fin de leur durée de vie utile. Les conduites d’eau potable seront remplacées, l’égout unitaire cèdera sa place à un égout sanitaire et une conduite pluviale sera ajoutée. Les branchements de services seront également remplacés jusqu’aux limites de la ville.

Une nouvelle configuration urbaine

Des avancées de trottoir ainsi que des ilots de plantations seront aménagés afin de verdir la rue. Le but est de la rendre plus conviviale pour le déplacement actif. Des traverses piétonnes aux textures et couleurs particulières sont aussi prévues afin de les rendre plus visibles et sécuritaires. Cette configuration sert à faciliter l’intégration des aménagements, augmenter les surfaces perméables et réduire les ilots de chaleur.

«Cette dernière phase de réfection de la rue Lindsay est en harmonie avec les deux premières, tout en étant adaptée au caractère plus résidentiel de segment.» - Catherine Lassonde, conseillère municipale du district 3

Minimiser l’impact des travaux pour les résidents

Des ententes sont prévues afin de conserver l’accessibilité aux commerces et aux propriétés pendant les travaux. Les espaces de stationnement doivent également être revus.

Une séance publique est prévue au printemps dans le but d’informer les occupants touchés des mesures de mitigation prévues et d’entendre des besoins spécifiques de la population. La Ville est aussi allée à la rencontre des résidents du secteur l'an dernier.

Prochaines étapes

Le projet est actuellement en période de soumission pour construction. Le contrat devrait être octroyé dans les prochaines semaines.

