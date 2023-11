Afin d'aider la population, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), la Coopérative des Ambulanciers de la Mauricie (CAM) et le Centre de communication santé de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CCSMCQ) mettent en place une mesure pour répondre aux demandes non urgentes de transport ambulancier.

Ainsi, un paramédic pourra se rendre au domicile d’une personne ayant fait une demande de transport ambulancier pour un problème de santé non urgent. Sur place, il procédera à l'analyse de son état de santé. Puis, selon la situation, le paramédic lui donnera différentes options, soit la prise en charge en ambulance ou la possibilité de consulter en prenant rendez-vous dans une clinique médicale.

«Grâce à une collaboration étroite avec la CAM et le CCSMCQ lors de périodes de pointe, nous serons en mesure de déployer rapidement cette mesure pour être plus agiles», a souligné Karine Lampron, directrice des services ambulatoires et des soins critiques au CIUSSS MCQ.

Avec cette nouvelle mesure, les personnes auront un soutien rapide d’un professionnel tout en restant chez eux. Un suivi régulier sera mis en place avec la contribution du CCSMCQ. En tout temps, si la situation le requiert, une ambulance se rendra sur place immédiatement.

«Nous avons le même objectif, celui de s’assurer que les gens reçoivent les soins dont ils ont besoin. Cette mesure est un outil de plus dans notre collaboration au quotidien pour venir en aide à la population et soutenir le CIUSSS MCQ», a mentionné Michel Garceau, directeur général de la CAM.

Rappelons que les personnes dans un état critique, qu’elles se présentent à l’urgence par elles-mêmes ou par ambulance, sont prises en charge rapidement à leur arrivée.

Notons que l'urgence du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) est l’une des cinq urgences les plus achalandées au Québec.

Environ 20 % des demandes de transport par ambulance concernent des problèmes non urgents. L’ambulance ne permet pas de passer plus rapidement à l’urgence. Même si la personne arrive en ambulance, elle sera traitée selon son niveau de priorité.