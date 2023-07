Un nouveau modèle de gouvernance de proximité pour la jeunesse est instauré sur le territoire de Drummond. Celui-ci s'articule autour de la création d'un nouveau poste de directeur(trice) adjoint(e) de proximité à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Cet ajout au sein de la DPJ de Drummondville s'inscrit dans la volonté du CIUSSS MCQ de poursuivre la transformation de ses pratiques afin d'aider les jeunes en difficulté et leurs familles.

La personne sélectionnée pour ce poste entrera en fonction au cours des prochaines semaines. Elle sera responsable exclusivement des équipes de Drummondville afin de soutenir les intervenantes et intervenants sur le terrain.

À lire également: Un nouvel appel de projets destinés aux aînés de Drummond est lancé

«Celui-ci favorisera notamment l’intervention précoce auprès des jeunes et des familles, de même que le renforcement des services de première ligne afin de diminuer le nombre de signalements», peut-on lire dans un communiqué transmis par le CIUSSS MCQ.

En effet, l'organisation de santé souhaite maintenant adopter une approche axée sur la prévention ainsi que la collaboration interprofessionnelle et intersectorielle dans les secteurs jeunesse.

«La hausse des signalements au cours des cinq dernières années témoigne de la nécessité d’investir pour offrir le bon service, au bon moment, et ainsi d’accentuer la prévention au sein de nos secteurs jeunesse. La protection de la jeunesse doit représenter une mesure d’exception et être déployée dans le plus court laps de temps possible», a expliqué Natalie Petitclerc, présidente-directrice générale au CIUSSS MCQ.



Pour d’autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.