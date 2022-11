Drummondville couvrira maintenant Saint-Majorique-de-Grantham avec son service de sécurité incendie. L'entente débutera officiellement le 1er janvier prochain.

La gestion des interventions incendie, de la prévention, la formation et l'éducation du public des deux municipalités sera sous la responsabilité des pompiers drummondvillois.

La caserne demeurera en place alors que Drummondville s'engage aussi à embaucher les pompiers déjà à l'emploi de St-Majorique.

«Je suis très heureuse de cette entente de délégation complète en matière de services de sécurité incendie avec la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham. Comme entité municipale, nous jouons un rôle clé dans la prévention, la planification et la lutte contre les incendies, et cette entente démontre clairement notre intérêt à travailler ensemble et à collaborer conjointement au profit de la sécurité des citoyennes et des citoyens», a affirmé Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville.

Économie et sécurité

Pour Saint-Majorique, la signature de cette entente représente une économie de plusieurs millions de dollars répartis sur les 30 prochaines années. À terme, le même tarif sera facturé aux citoyens des deux organisations municipales.

Le niveau de service respectera dorénavant les obligations en vertu du schéma de couverture de risques tout en évitant des investissements colossaux et récurrents.

C'est Drummondville qui a proposé cette entente qui a également été présentée aux municipalités de L'Avenir et Wickham qui sont à analyser le tout.