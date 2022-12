La Ville de Drummondville et la Municipalité de L’Avenir unissent leurs forces et concluent une entente de délégation de compétence complète en matière de sécurité incendie, et ce, à compter du 1er janvier 2023.

Concrètement, L’Avenir confie la gestion complète de ses opérations en matière de sécurité incendie au Service de sécurité incendie et de sécurité civile de Drummondville (SSISCD).

En d’autres termes, la gestion des interventions incendie, la gestion de la prévention, la formation et l’éducation du public des deux municipalités seront sous la responsabilité du SSISCD, à l’exception de la sécurité civile qui demeure la responsabilité de L’Avenir.



«Je suis très heureuse de cette entente de délégation complète en matière de services de sécurité incendie avec la Municipalité de L’Avenir. Travailler ensemble comporte des avantages pour tous, notamment pour des économies d’échelle importantes, en plus que Drummondville possède déjà toutes les ressources nécessaires afin de couvrir un territoire supplémentaire», a affirmé Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville.



Une entente gagnante pour tout le monde



Les avantages qu’entraîne cette entente sont nombreux, et ce, pour les deux parties. En effet, la mise en commun des ressources permet à la Municipalité de L’Avenir d’offrir à sa population, au même coût que les contribuables de Drummondville, un niveau de service qui respecte ses obligations en vertu du schéma de couverture de risques incendie adopté par le ministère de la Sécurité publique, et ce, tout en évitant des investissements colossaux et récurrents.

«La pénurie de main-d’œuvre fait partie des facteurs qui ont été pris en compte. Nous sommes préoccupés par le manque de pompiers volontaires. Actuellement, on ne respecte pas le schéma de couverture de risques. La formation continue des pompiers est aussi un enjeu. Grâce à une analyse rigoureuse, nous avons pu prendre une décision éclairée», a ajouté François Fréchette, maire de la Municipalité de L’Avenir.

Rappelons que ce schéma est un outil de gestion des risques incendie et de prise de décision pour les élus municipaux et un outil de planification pour les responsables des opérations de secours.

La Ville de Drummondville, qui possède toutes les ressources nécessaires afin de couvrir le territoire de L’Avenir, s’engage aussi à embaucher les pompiers déjà à l’emploi de la Municipalité de L’Avenir, sous réserve des critères d’admissibilité concernant la Loi sur la sécurité incendie et en regard aux critères existants de la Ville de Drummondville en matière de dotation.



Cette entente respecte le principe d’équité, en facturant à terme le même tarif aux citoyennes et aux citoyens des deux organisations municipales.



«Cette entente traduit la volonté des deux organisations d’offrir la meilleure couverture qui soit sur le territoire. Elle nous permet de renforcer notre mission de protéger des vies et des biens, alors ce sont les deux organisations qui en bénéficient», a conclu Yves Beaurivage, directeur du Service de sécurité incendie et sécurité civile et coordonnateur de l’Organisation municipale de sécurité civile de la Ville de Drummondville.