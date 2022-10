Des amateurs de karaté du grand Drummond sont affectés par un "flou juridique" qui cause l'annulation de toutes les compétitions.

Karaté Québec a dû intervenir dans les derniers jours en lien avec une mauvaise interprétation et application du Code criminel.

Dans ce document on y lit que : « un combat concerté s’entend d’un match ou combat, avec les poings, les mains ou les pieds, entre deux personnes qui se sont rencontrées à cette fin par arrangement préalable conclu par elles, ou pour elles est illégal ».

Le karaté était dans la liste des disciplines aux Jeux Olympiques de Tokyo, mais ne le sera plus aux prochains à Paris. En raison de ce refus, le sport doit annuler ses compétitions, car il comprend des combats.

Le Québec est la seule province au Canada dans cette situation, car les autres provinces possèdent un décret.

« Surtout les jeunes de sports-études, parce que ça affecte beaucoup la saison de compétition qu'on avait prévue. [...] Notre programmation d'entraînements va aussi changer. On avait une compétition en fin de semaine et dans un mois, pour l'instant tout est annulé ! On poursuit notre entraînement, mais sans savoir les dates de compétitions, c'est surtout ça qui chamboule notre programmation », affirme Yannick Benoît de l’École de Karaté et de Kungfu Drummondville.

Les compétitions de katas peuvent cependant continuer malgré la situation qui ne touche que le volet combat du sport.

Les divers intervenants espèrent que la situation revienne à la normale le plus rapidement possible, soit d'ici quelques jours ou quelques semaines.