Drummondville Olympique s’appelle maintenant Drummondville Sports.

L’organisme de gestion et d’encadrements des équipes mineures souhaite ainsi attirer et faire bouger le plus de monde possible. La direction souhaite rejoindre les plus jeunes et les plus vieux. Une attention particulière était jusqu’alors accordée à la jeunesse compétitive, qui pratique une discipline de façon structurée.

« On souhaite rejoindre les groupes qui sont souvent victimes d’exclusion. » - Carolyne Marcoux, directrice générale de Drummondville Sports

Le changement de nom est accompagné d’une nouvelle d’image. Le podium olympique ne figure plus sur le logo. L’aspect de compétition qui pouvait effrayer certains plus sédentaires est donc délaissé.

Une nouvelle ambassadrice

L’animatrice radio Johannie Hébert-Cimon a été choisie comme nouvelle ambassadrice de l’organisme. Elle aura pour mission d’inciter au sport, aux saines habitudes de vie et d’introduire la notion participative.

La nouvelle représentante a le désir de s’initier à la pratique de plusieurs disciplines qui sont parrainées à Drummondville.

Carolyne Marcoux, directrice de Drummondville Sports, et Johannie Hébert-Cimon, la nouvelle ambassadrice de l’organisme, accompagnées du nouveau logo en forme de brasier | Louis-Philippe Harnois-Arel, NoovoInfo

Un élargissement du soutien aux entraineurs

Au-delà du visuel, Drummondville Sport prévoit à moyen terme développer la formation et le recrutement d’entraineurs afin de répondre à la pénurie de mains d’œuvre. L’équipe accompagne présentement 25 associations sportives de différentes disciplines.

L’organisme est le prolongement du service des loisirs de Drummondville, les deux services travaillent en collaboration.

