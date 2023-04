Une démarche est en cours à Drummondville afin de moderniser le centre Marcel-Dionne, un projet dont le coût est estimé à 50,8 millions $.

L’amphithéâtre construit en 1962 et qui porte son nom actuel depuis 1980 compte 3000 sièges. Le projet d’agrandissement permettra de lui ajouter 1000 places supplémentaires, d’aménager une glace plus grande et de répondre aux nouvelles exigences de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) pour l’équipe locale, les Voltigeurs de Drummondville. De plus, 18 loges seront construites dans le nouvel amphithéâtre.

La Ville de Drummondville souhaite obtenir des subventions gouvernementales et l’apport financier de partenaires pour réaliser le projet.

Les travaux devraient s’échelonner sur une période de deux années et demie après l’octroi du contrat de construction. Au préalable, diverses étapes devront être franchies, dont le règlement d’emprunt, l’appel d’offres public et l’octroi du contrat de construction.

La mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste, signale qu’en plus d’accueillir les Voltigeurs, le centre Marcel-Dionne accorde 90 % de son temps de glace aux associations sportives et aux ligues pour adultes.

L’ambassadeur du projet de modernisation de l’amphithéâtre de la rue Cockburn est le Drummondvillois Mathieu Perreault, qui a joué dans 708 matchs de la Ligue nationale de hockey (LNH) de 2009 à 2022.

Marcel Dionne, qui est né et qui a grandi à Drummondville, est maintenant âgé de 71 ans. Il vit en Ontario depuis de nombreuses années.

Ce membre du Temple de la renommée du hockey a marqué 731 buts dans la Ligue nationale, ce qui lui vaut le sixième rang de du classement des meilleurs buteurs de la ligue.