Un nouvel événement de calibre international se déroulera l'an prochain à Drummondville. Le Festival international Grand Écran (FIGE) se tiendra du 14 au 21 septembre 2023 simultanément dans 14 villes.

Une quarantaine de films feront partie de la programmation avec une prépondérance pour les films québécois, mais aussi d'ailleurs.

Des événements «Tapis Rouge» auront lieu alors que le festival réunira également des personnalités célèbres du cinéma international au sein de son jury qui décernera les Prix FLEURS DE LYS aux gagnants des diverses catégories. Des invités seront disponibles pour des séances de questions et réponses succédant aux projections devant public et via visioconférences.

Pour une bonne cause

Parallèlement aux séances en salle, les festivaliers auront le plaisir d'assister à des projections en plein air de grands classiques du cinéma pour un coût symbolique de 1 $ par spectateur. Le FIGE s'engage à reverser chaque dollar reçu de billets en salle ou en extérieur à la Fondation Variety Québec afin de transformer positivement la vie d'un enfant défavorisé dans la communauté où les fonds sont amassés.

Outre Drummondville, Belœil, Chicoutimi, Gatineau, Granby, Joliette, Montréal, Québec, Sainte-Adèle, Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe, Terrebonne, Trois-Rivières et Valleyfield font partie des villes qui prendront part à l'événement.