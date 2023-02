Drummondville pourrait être entièrement responsable de la sécurité incendie de Wickham, aux portes du Centre-du-Québec et de la Montérégie, dès le 1er mai. Cette réflexion, qui a débuté il y a quatre ans, serait sur le point d’aboutir. Le directeur des pompiers local a été rencontré à ce sujet dans la soirée du 20 février.

Les deux conseils municipaux doivent d'abord approuver cette entente avant qu'elle n’entre en vigueur. Le Service de sécurité incendie et de sécurité civile (SSISC) de Drummondville gèrerait alors l’entièreté des opérations, en plus de la prévention et du volet formation et éducation du public. La sécurité civile demeurerait toutefois sous la responsabilité locale.

À lire également :

Cette mise en commun des ressources doit assurer la sécurité prévue par le schéma de couverture de risques de la MRC de Drummond.

La caserne locale située sur la rue Principale, ainsi qu’un camion, resterait opérationnelle à titre de satellites. Ce changement ne doit donc pas occasionner une hausse des assurances.

Une charge financière moins élevée pour Wickham

Le cout du service incendie wickhamois était de 350 639 $ en 2023. Avec ce partenariat, le montant s’élèverait plutôt à un maximum de 219 506$. La charge par citoyen passerait donc de 133,37$ à 83,49$.

«Sans cette signature, nous aurions dû augmenter les taxes d’environ 3,5 % en 2023.» - Ian Lacharité, maire de Wickham.

Wickham déboursait déjà 47 000 $ à Drummondville pour une entraide automatique lors d’incendies de bâtiment.

Répondre aux normes

Cette alliance doit également permettre au service local de mieux répondre aux normes de plus en plus serrées en matière de sécurité publique.

Le service efficient d’une localité doit respecter des temps de mobilisation, répondre à des problèmes d’embauche et de rétention de personnel, débourser pour des frais de formation et de maintien des compétences et des couts d’exploitation.

Maintien de pompiers locaux

Les pompiers déjà à l’emploi à Wickham pourront joindre les rangs du SSICS de Drummondville. La Ville s'y engage sous réserve de certaines conditions concernant la Loi sur la sécurité incendie et en regard aux critères existants.

Wickham, quant à elle, promet de payer les heures de formation Pompier 2.

Une centralisation des services

Trois municipalités de la MRC de Drummond auraient alors fait le choix de centraliser ses services vers Drummondville.

En novembre 2022, Saint-Majorique-de-Grantham a été la première à officialiser cette délégation des compétences. Les élus mentionnaient également une baisse du fardeau financier et une couverture des risques plus complète.

Les mêmes arguments ont été partagés par les élus de L’Avenir lors d’annoncer un partenariat similaire un mois plus tard.

Pour d'autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.