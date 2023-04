La Ville de Drummondville doit affecter un surplus monétaire de 1,5 million de dollars à un nouveau fonds. Il servira à assumer les couts des projets de préparation aux changements climatiques. Cette annonce serait confirmée prochainement lors de la présentation des états financiers de la municipalité.

La mairesse, Stéphanie Lacoste, s’est rendue vendredi au parc Woodyatt, situé au centre-ville, pour la publication d'un Plan d’adaptation aux changements climatiques qui doit guider les décisions politiques jusqu’en 2033.

«L’objectif est de concentrer nos actions afin d’avoir le plus grand impact possible.» - Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

Il prévoit quatre axes d’intervention. La Ville compte notamment affronter les vagues de chaleurs extrêmes par l’ajout d’ilots verts de fraicheur, l’augmentation et la protection des milieux naturels.

Une étude effectuée pour la réalisation du document montre d’ailleurs que la tendance est en hausse d’un peu plus de 2 degrés entre 1950 et 2016 et qu’elle devrait continuer son augmentation.

La gestion durable de l’eau est aussi abordée. La Ville compte faciliter l’infiltration naturelle des écoulements pluviaux et prévenir la surcharge des systèmes de drainage et d’égouts. Ce sont les changements extrêmes lors d’épisodes climatiques qui testent la résilience des infrastructures selon la magistrate.

Une participation de la population nécessaire

L’implication citoyenne dans les démarches obtient une portion importante de la planification. L'administration municipale cherche à pouvoir prendre le pouls des résidents tout en leur fournissant des manières de mitiger les impacts, notamment d'une sècheresse, à leur façon. Une plateforme participative était prévue au Plan de développement de Drummondville 2017-2022. Il s’agissait d’un des seuls points qui n’a pas été réalisé.

Stéphanie Lacoste estime que le cout de tous ces travaux ne pourra pas être assuré que par la Ville. Ses attentes envers le gouvernement du Québec sont grandes quelques jours après que le premier ministre s’est dit ouvert à un appui plus important.

Pour d’autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.