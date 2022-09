Drummondville souhaite que les candidats aux élections provinciales se prononcent sur les projets majeurs encore en attente pour la Ville.

Stéphanie Lacoste place en haut de la liste la construction d'un nouvel hôpital, mais aussi la rénovation du Centre Marcel-Dionne.

Les plan et devis sont prêts depuis un certain moment pour le projet qui était évalué à plus de 25 millions $

Le projet de rénovation du Centre Marcel-Dionne est en attente de confirmation de financement des deux paliers gouvernementaux depuis plus de 10 ans alors que plusieurs études de faisabilité ont été effectuées.

Le fait qu'il y ait une équipe «semi-professionnelle» qui y oeuvre empêche le fédéral d'accepter de financer les travaux.

La mairesse de Drummondville croit qu'il faut arrêter de parler et qu'il faut agir.

«Je pense qu'il va falloir, dans ce cas-là, se priver du fédéral . (...) On a fait valoir qu'environ 10 % du temps seulement est occupé par les Voltigeurs de Drummondville et que le reste du temps c'est les jeunes de la région qui patinent sur notre glace, mais le fédéral refuse de laisser tomber ce critère», exprime-t-elle.

Rappelons qu'on prévoit notamment l’ajout de 1000 places assises, de 10 nouvelles loges, le prolongement de 10 pieds de la patinoire, des vestiaires améliorés en plus de la transformation de l'accueil (murs vitrés) et de l’aire de restauration.

DOSSIER | Élections Québec 2022

Parmi les autres projets prioritaires, Mme Lacoste souhaiterait aussi voir une confirmation pour l'ajout d'un Pôle d'innovation en gérontologie qui serait intégré au vaste projet sur le site de l'ancienne Fortissimo.

Elle est ouverte à rencontrer tous les candidats ayant des représentants à l'Assemblée nationale d'ici l'élection du 3 octobre prochain.

