Le prochain Championnat provincial de curling féminin-masculin en 2024 aura lieu à Drummondville. Le Club sportif Celanese sera l'hôte de cet évènement pour la première fois de son histoire.

Le Championnat Scotties et Tankard sera présenté sur la glace du Centre Marcel-Dionne du 21 au 28 janvier 2024. Les 16 meilleures équipes masculines du Québec et huit équipes féminines croiseront pierres et balais pour remporter les grands honneurs.

Pour l'occasion, la surface glacée sera transformée pour laisser place à cinq allées de curling. La Ville de Drummondville contribue activement au projet en prêtant ses installations.

« Nous avons à cœur d’appuyer les saines habitudes de vie des citoyennes et des citoyens, dont la pratique active du sport. La collaboration de la Ville s’avérait incontournable dans le cadre de cette manifestation sportive de grande envergure, qui démontre l’attractivité de Drummondville et de ses associations sportives pour l’accueil et l’organisation de ce type d’évènement », a précisé la mairesse, Stéphanie Lacoste.

L'organisation des Voltigeurs de Drummondville souhaitait également faire sa part, alors qu'elle disputera des parties à l'étranger lors de cette période afin de laisser place à la centaine de parties de curling auxquelles le public pourra assister.

Les gagnants du Championnat Scotties et Tankard seront automatiquement propulsés aux Championnats canadiens 2024 pour représenter le Québec. Ces derniers auront lieu à Calgary chez les femmes et à Régina chez les hommes.

« Nous travaillons depuis 2 ans pour attirer cet évènement qui constitue une vitrine hors du commun pour la région et notre sport. Nous sommes vraiment heureux d’avoir été sélectionnés par Curling Québec comme hôte du Championnat provincial 2024. Pour nous, ce sera l’occasion par excellence de faire connaître le curling à Drummondville et d’accueillir les joueurs élites du Québec », a expliqué le président du comité organisateur, Robert Lafond.

À la recherche de bénévoles

Figure reconnue au Québec comme au Canada, Guy Hemmings agira comme président d’honneur. L’analyste à RDS qui a déjà été commentateur aux Jeux olympiques d'hiver a longtemps été considéré l’un des meilleurs joueurs de curling au pays.



Le comité organisateur mise sur la détermination des 140 membres du Club sportif Celanese de Drummondville. Il lance aussi un appel à tous pour recruter au total de 120 à 160 bénévoles pour mener à bien l’évènement. Les personnes intéressées sont invitées à contacter Le Club sportif Celanese de Drummondville.



Finalement, l’organisation locale déploie également une campagne de financement afin d’amasser de 25 000$ à 30 000$.

