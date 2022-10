Le Cégep de Drummondville alignera finalement une équipe de hockey masculin.

Les Voltigeurs évolueront en division 2 dès l'automne prochain alors que le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a confirmé le tout dans les dernières heures après plusieurs années d'efforts de l'établissement collégial.

Cette annonce est considérée comme majeure, car elle représente une avancée pour le développement de la structure du hockey dans la région.

Elle permettra aux joueurs de poursuivre leur pratique sportive du niveau novice jusqu'au collégial, et ce, dans leur milieu.

«Le Cégep de Drummondville est extrêmement heureux et fier de cette nouvelle! Il s'agit d'une annonce très positive pour notre collège et pour les jeunes athlètes d'ici. Nous avons le souhait de développer un programme qui s'inscrit en continuité avec ceux offerts par les établissements du secondaire et les associations de hockey mineur du Centre-du-Québec. Cette nouvelle équipe viendra contribuer, nous en sommes convaincus, à la rétention des garçons dans la région et dans la poursuite de leurs études postsecondaires», énonce Pierre Leblanc, directeur général du Cégep de Drummondville.

L'ancien défenseur de la LNH, Alexandre Picard, sera l'assistant entraîneur de la formation en plus d'agir comme recruteur lui qui réside à Drummondville depuis quelques années.

Le Cégep de Drummondville compte aussi sur une équipe de hockey féminin depuis l'an dernier alors que les parties locales sont disputées au Complexe Girardin situé tout juste derrière ses installations.